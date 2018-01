C'est demain à on ne sait quelle heure que sortira « The Hidden Ones », première des deux extensions d', vendue 9,99€ et qui nous emmènera dans une nouvelle région dans des événements qui se dérouleront après le jeu principal. Une rehausse du level (45) et de nouvelles pièces d'équipement seront également au programme.Il faudra attendre le 6 mars pour découvrir le deuxième morceau du Season Pass, vendu lui 19,99€ et qui ajoutera à son tour une nouvelle zone.