Dragon Ball FighterZ : une vidéo pour C-21

En attendant le trailer officiel de Bandai Namco, quelques minutes de gameplay pour l'Android 21 deont émergé sur la toile pour nous présenter le moveset de ce 24ème et dernier personnage au casting de lancement, en rappelant que d'autres suivront via le Season Pass.Il ne faudra plus attendre bien longtemps pour découvrir le jeu dans sa totalité puisque le lancement est attendu pour ce vendredi sur PC/PS4/One, et l'on vous rajoute d'ailleurs une petite publicité JP pour patienter.Bonus pour les plus fans : l'éditeur a récemment annoncé, adaptation pour navigateur avec du 4V4 à base de « clics » qui pourra éventuellement occuper par temps de pluie si tant est que tout cela sorte un jour en Europe.Pour l'heure, seul le Japon est concerné avec une sortie prévue au printemps via le service de jeux Yahoo!.