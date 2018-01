Les DLC Day One de Valkyria Chronicles 4

Pas de Season Pass pourmais tout de même du contenu bonus à récupérer gratuitement pour les japonais qui accueilleront le jeu le 21 mars 2018 sur PS4, et dès l'été sur Switch (pas de date pour l'Europe qui aura droit en bonus à une version One).Un trailer vient donc illustrer les deux DLC avec tout d'abord la mission « Preemptive Special Tactics » qui pourra être récupéré soit comme bonus de précommande, soit dans les versions Day One. Finir cette mission permettra de débloquer Edy Nelson pour votre équipe.Plus intéressant et très fan-service, le deuxième DLC uniquement inclus dans l'édition limitée « 10th Anniversary » vous offrira également une nouvelle mission pour débloquer l'Escouade 7 (Alicia, Largo, Brigitte, Isara et le char Edleweiss).