Vampyr : carnet de développeur #1 (FR)

Toujours non daté pour le moment, ledu studio français Dontnod va se présenter plus en détails les semaines allant avec une série de carnet de développeur dont voici le premier épisode.Y seront abordés le héros principal, le besoin de proposer des choix moraux aux joueurs ainsi que les différentes races de créatures des ténèbres qui peuplent cet univers.Le titre sortira dans le courant de l'année sur PC, PS4 & One.