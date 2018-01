Street Fighter V AE : trailer de lancement

Capcom vient nous rappeler avec ce trailer de lancement qu'un certainest disponible depuis hier aussi bien pour les joueurs PC que PlayStation 4. Y sont inclus les 12 personnages des deux premières saisons (sur un code donc attention), ainsi que divers ajouts comme trois modes de jeu (dont l'Arcade), des réajustements sur l'équilibrage et un second V-Trigger.En mettant de coté les persos, tout le reste peut être récupéré gratuitement pour les possesseurs de l'original via une MAJ.Rappelons également que Sakura, premier perso de la Saison 3, est accessible gratuitement pour tous jusqu'au 23 janvier. Il faudra ensuite lâcher quelques euros ou dépenser vos Fight Points pour la garder indéfiniment.