Dynasty Warriors 9 : le trailer overview

Plus que quelques semaines avant le lancement dequi accélère sa communication avec un bon gros trailer overview présentant tout ce qu'il y a à savoir de cet épisode du renouveau. L'éditeur signale en outre que les précommandes dématérialisées sur PS4 & One ouvriront le 29 janvier, permettant de repartir en bonus avec trois avatars, une nouvelle arme et sept costumes. Rappelons également la présence d'un Season Pass (inclus dans l'édition Deluxe) qui offrira l'accès à tous les DLC ainsi que les bonus précités, en plus d'un set de trois armes tirées du premier épisode.Sortie prévue le 8 février au Japon puis cinq jours plus tard chez nous sur PC, PS4 & One.