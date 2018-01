Mercenaries Saga Chronicles s'illustre sur Switch

Déjà disponible sur smartphones et 3DS (le premier épisode était exclu mobiles), la trilogie Mercenaries Saga reviendra prochainement sur Switch avecqui proposera donc 82 chapitres en tout et pour tout, plusieurs modes de difficulté, du free-battle pour la montée en xp, et quelques modifications dans le gameplay (en bref, les ajouts du 3 rajoutés dans les deux premiers).Cette compilation qui s'offre ici un premier trailer arrivera le 18 janvier sur l'eShop japonais, puis courant février chez nous.