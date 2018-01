Un Party-Game pour la série Scribblenauts

Pendant que 5th Cell travaille sur on ne sait quoi pour le moment, c'est l'équipe neuve de Shiver Interactive qui reprendra temporairement en main la franchisepour lui offrir un spin-off façon party-game, attendu pour ce 7 mars sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.Le titre gardera évidemment sa feature unique de création d'objets (30.000 mots du dictionnaire reconnus) pour tout un tas de mini-jeux avec trois modes : l'un à quatre sur plateaux, l'autre à deux en face à face où l'on enchaîne les épreuves, et enfin un mode « Bac à Sable » où l'on pourra se promener dans huit niveaux pour y dénicher des secrets.Un premier trailer qui ne montre rien et deux visuels sont disponibles.