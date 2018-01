FFXII (PC) : trailer, visuels et collector

Pour accompagner la récente annonce du portage desur PC, voici quelques visuels ainsi qu'un trailer pour cette édition qui on le rappelle proposera (par rapport à celle sur PS4) :- 60FPS- Mode 21/9- New Game Plus et New Game Minus accessibles d'entrée- Option cheat pour s'octroyer argent et points de licence à l'infiniPrévu pour le 1er février sur Steam au prix de 49,99$, le titre bénéficiera d'une offre de lancement avec pour la première semaine une réduction de 20 %, une mini-OST de trois morceaux (wahou) et un skin Steam illustré par Isamu Kamikokuryo. En outre, une édition collector se retrouvera sur le Square Enix Online Store pour 149,99$.