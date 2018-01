Envie de découvrir la valeur deavant son lancement le 30 janvier chez nous ? Alors sachez que la bêta ouverte est dès à présent disponible (sans avoir besoin d'abo PS Plus) et durera jusqu'au 21 janvier à 22h tapantes.Au programme :- Match classés en ligne- Mode solo VS IA- 15 personnages disponibles- Une douzaine d'arènesVoici le trailer de cette session d'essai.