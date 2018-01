SNK Heroines Tag team Frenzy également sur PS4

Annoncé hier non sans surprise,ne sera donc pas une exclusivité Switch puisque l'éditeur nous annonce que le titre sortira également sur PlayStation 4, dans les deux cas pour l'été prochain en Europe. NIS America étant toujours au rapport pour bons coups, ils se chargeront de la localisation occidentale avec d'ailleurs présence d'une édition collector à 120$ (voir visuel ci-dessous).A voir maintenant ce que vaudra ce spin-off réunissant les différentes demoiselles de SNK, car si l'équipe semble miser sur le fun et l'accessibilité avec ses combos à un bouton, tout reste à prouver sur la profondeur et l'intérêt sur la longueur.