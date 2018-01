Hyrule Warriors Legends (re)signe sur Switch

Autre Remaster dont on s'était même étonné qu'il ne soit pas encore annoncé :reviendra sur Switch dans la version la plus complète qui soit puisque incluant tous les DLC « Legends » mais également ceux qui sont sortis après, pour un total de 29 personnages, des costumes à foison (dont deux inédits), des maps Aventures, etc.Sortie prévue pour le printemps, en rajoutant que le titre tournera cette fois en 1080p sur dock et bénéficiera d'un mode coopération.