Du DLC surprise pour Pokken Tournament DX

On pensait la carrière determinée mais c'était apparemment sans compter sur Bandai Namco qui compte relancer son titre avec deux nouveaux DLC, à obtenir aux détails aux dates indiqués ci-dessous ou dès aujourd'hui en bundle.- Exagide en perso jouable- Méga-Rauquaza et Mimiqui en soutien- Nouveaux objets d'avatar- Tortank en perso jouable- Mew et Celebi en soutien- Nouveaux objets d'avatar