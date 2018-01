De Blob 2 trouve date sur PS4 & One

Disponible depuis bien longtemps sur les supports old-gen,fera donc son inattendu retour sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 27 février, pour une petite vingtaine d'euros.Cette suite, qui proposera toujours de repeindre un monde monochrome, ajoutera quelques bonus pour la route dont de nouvelles attaques, quelques boss, une douzaine de niveaux pour la campagne solo, et un moe multi en split-screen.