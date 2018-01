Activision et Sledgehammer dévoile en vidéo le chapitre Zombies « The Darkest Shore », inclus dans le Map Pack 1 dequi proposera en outre trois nouvelles cartes multi ainsi qu'une nouvelle mission pour le mode Guerre.Une fois de plus et partenariat Sony oblige, c'est la PS4 qui sera servie en premier (le 30 janvier) tandis que joueurs PC et Xbox One devront attendre quelques semaines supplémentaires.