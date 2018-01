VR : HTC annonce le HTC Vive Pro

Comme toute technologie, le secteur de la VR est amené à voir sa gamme se renouveler et ce n'est pas HTC qui dira le contraire en annonçant durant le CES 2018 sonaux caractéristiques boostées mais se réservant bien de communiquer sur le prix et la date de sortie pour le moment.On a donc droit en vrac à une définition de 2880x1600 (au lieu de 2160x1200 pour le précédent modèle), un meilleur dispositif de serrage, deux caméras frontales et un système d'écouteurs intégrés qui proposera une meilleur isolation.Notons également l'annonce d'un adaptateur sans fil maison (bande-passante 60hz) qui sera compatible aussi bien avec le Vive que le Vive Pro. Là encore, pas de prix ni de date annoncés sur l'instant.