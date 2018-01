Déjà disponible sur PC, PS4 et même PS Vita, le petittentera de se faire remarquer sur Switch avec une sortie prochaine mais pour le moment non datée.Il s'agit pour rappel d'un Metroidvania dans un monde où l'anthropomorphisme est de routine, vu que vous incarnez d'ailleurs une « lapine » qui va parcourir le monde pour retrouver sa maîtresse et accessoirement comprendre pourquoi elle a pris forme humaine.