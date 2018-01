Après Atom, voici un trailer pour Enchantress, deuxième personnage du « Fighters Pack 3 » d', attendu en téléchargement pour ce 9 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Ce troisième et vraisemblablement dernier pack de personnages s'achèvera avec l'arrivée prochaine des quatre Tortues Ninjas, dont on attend encore une première présentation de gameplay.