Valkyria Chronicles 4 : nouveau trailer

Le dernier Live d'importance de l'année fut tenu par SEGA qui a remis en avant son, dont on récupère ci-dessous un nouveau trailer ainsi qu'une présentation plus large, mais uniquement en japonais dans les deux cas.Les principaux ajouts évoqués sont l'arrivée de la gestion climatique qui devrait poser quelques problèmes sur le champ de bataille, un système d'expérience revu pour être octroyé à chacune des classes et, justement, une classe supplémentaire (le grenadier).Ce nouvel épisode sortira en premier lieu sur PlayStation 4, le 21 mars au Japon, suivi dans le courant de l'été par une version Switch. Coté occident, le titre arrivera simultanément sur PS4/Switch/One quelque part en 2018.