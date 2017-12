Dissidia Final Fantasy NT : trailer spécial méchants

Petit retour suravec tout d'abord un gros trailer qui va se charger de présenter tous les méchants des épisodes I à X, en rajoutant dans le lot Kain (FFIV), Ramza (FFT) et Ace (FF Type-0).On accompagnera le tout des deux derniers trailers de la catégorie héros, à savoir Y'shotal (FFXIV) et évidemment Noctis (FFXV).Prévu pour le 30 janvier 2018 sur PlayStation 4, le titre aura droit au préalable à une phase de bêta ouverte qui se déroulera les week-end du 12 et 21 du même mois.