Earth Defense Force 5 passe les 250.000

Disponible depuis trois semaines au Japon,a dépassé le cap des 250.000 exemplaires sur le marché comme vient de le déclarer D3 Publisher, indiquant que ce chiffre mixe les livraisons physiques et les ventes dématérialisées. Si la totalité du stock est vendues sur la longueur, on s'approcherait du bilan du précédent épisode, soit plus ou moins 300.000 unités écoulées (PS3 et 360).L'avenir de la franchise se situe pour l'heure en deux étapes : la sortie du précédent cité en occident (toujours aucune date) et l'arrivée de, un spin-off signé Yuke's qui tournera sous Unreal Engine 4 pour avoir enfin un rendu plus agréable (2018 au Japon).Bonus :Une nouvelle pub qui met les formes.