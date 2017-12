Ni No Kuni II : un peu de gameplay (mode Royaume)

En cette semaine qui sera bien calme en actualité, découvrez quelques secondes supplémentaires de gameplay pour illustrer le mode « Royaume » de, où il sera possible de créer sa propre ville au fur et à mesure des éléments mis à notre disposition durant l'aventure.Toujours signé Level-5, cette suite sortira le 23 mars 2018 sur PC et PlayStation 4.