Gran Turismo Sport : le mode GT League disponible

Fêtant les 20 ans de la franchise, la mise à jour 1.09 deest désormais disponible au téléchargement, apportant enfin l'arrivée du mode carrière solo GT League avec ses trois ligues et sa classe endurance.En plus de cela :- Nouveau tracé sur Kyoto Driving Park (6,8km)- 12 nouveaux véhicules- Nouvelles photos Scapes- Quelques améliorations coté gameplayPolyphony rappelle que 50 autres véhicules gratuits arriveront d'ici mars 2018, en plus d'autres choses.