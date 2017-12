Arms : le 15ème personnage disponible [UP : et ce sera la dernière MAJ]

Doté d'un sympathique suivi,accueille aujourd'hui sa mise à jour 5.0 qui voit l'arrivée d'un nouveau personnages féminin (Dr. Coyle), le stage qui va avec ainsi que trois nouveaux types d'armes.En plus de cela :- Changement au niveau du boss de fin à partir du Grand Prix LV6- La difficulté se fait maintenant grimpante au fur et à mesure des matchs (Grand Prix)- Ajouts de nouvelles stats dans le menu dédié- Nouveaux badges- Divers correctifs et rééquilibrageDe manière assez brutale, Nintendo annonce que cette MAJ sera la dernière, le futur suivi n'étant fait que de correctifs et rééquilibrage.On imagine que le succès assez moindre (1,5 million tout de même) a dû pousser à la démotivation... en attendant uncette fois plus complet ?