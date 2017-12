Fire Emblem Warriors : DLC 1 et MAJ 1.3 dispos

vient d'accueillir son premier DLC Pack incluant trois nouveaux personnages jouables tirés de(Azura, Oboro et Nils), tout en ajoutant de nouvelles cartes pour le mode Historique, des conversations bonus, de nouveaux costumes et armes.Pour ceux qui ont esquivé le Season Pass, il reste tout de même la MAJ 1.3 qui ajoute les choses suivantes pour tous :- Nouveau rang pour les armes (Héros)- La limite de niveau par personnage passe à 110- Nouvelles compétences passive pour augmenter les dommages tous les 100 ennemis vaincus- Nouveaux bonus dans le temple- Ajout d'une instruction pour demander aux commandants de restaurer leurs HP- Quelques corrections de bugs- Version 3DS : il sera plus facile d'obtenir le rang sur les maps historiques (moins d'ennemis à vaincre)