Sony vient rappeler en vidéo que la bêta PS4 des'offrira une deuxième session du 22 au 26 décembre (ouverture et fermeture à 18h00), ne demandant cette fois aucun abonnement au PS Plus et pouvant être téléchargée dès à présent.De quoi se faire la main et débloquer quelques bonus pour la version finale toujours prévue le 26 janvier sur PlayStation 4 et Xbox One (plus tard sur PC).