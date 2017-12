Après s'être attardé sur la création d'un simple environnement dans, Media Molecule va maintenant peaufiner cela en vidéo en nous montrant comment améliorer la structure et y proposer quelques éléments de gameplay, le tout avec une certaine facilité dès le moment où vous maîtriserez les outils et nombreuses options de raccourcis.Exclusivité PS4, le titre sortira courant 2018 sans plus de précisions pour le moment.