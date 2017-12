Dissidia Final Fantasy : trailers Vaan & Lightning

On continue dans les vidéos de présentations sur le casting deavec cette fois les vidéos de Vaan (FFXII) et Lightning (FFXIII) en attendant celle de Noctis, les méchants et enfin les persos spin-off.Prévu pour le 30 janvier prochain, le titre sera accessible à tous dans le cadre d'une bêta ouverte qui se tiendra les week-end du 12 et 21 janvier.