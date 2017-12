Sous-entendu jusque là, les versions PlayStation 4 et Xbox One desont maintenant pleinement confirmées avec un lancement courant 2018, et donc après celle sur PC qui arrivera en début d'année prochaine. Une bêta sera d'ailleurs proposée sur les deux supports pour des sessions programmées en mars voir avril.On rappelle pour les possesseurs de One que le premier épisode est toujours disponible gratuitement ce mois-ci pour les abonnés Gold.