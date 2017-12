Premier trailer FR pour One Piece : Grand Cruise

Confirmé hier en occident, le spin-off VRs'affiche un peu plus avec ce premier trailer tiré de la version VR où comme vous pouvez le voir, il sera possible de s'adonner à de multiples activités, entre combats, entraînement, visite à l'infirmerie et petit passage dans la chambre de Nami. Juste pour discuter.Pas de date précise hormis un vague 2018.