One Piece World Seeker : visuels et trailer FR

On revient du coté de Bandai Namco et de sonpuisqu'on a droit à quelques images supplémentaires, accompagnées du trailer en vostfr qui sera la seule chose à se mettre sous la dent pour le moment.Le titre n'arrivant que pour un vague 2018 sur PC, PS4 & One, l'éditeur a encore tout le temps souhaité pour nous dévoiler le casting complet et les enjeux scénaristique de cette adaptation.