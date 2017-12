Monster Hunter World : la durée de vie estimée

Le directeur Yuya Tokuda l'affirme :demandera de 40 à 50 heures de votre vie pour terminer le mode histoire. Et il précise bien « uniquement » le mode histoire puisque comme de coutume avec la licence, il y aura ce qu'il faut en post-game avec quêtes plus difficiles, meilleur loot sans parler de défis hebdomadaires et des MAJ gratuites à venir après la sortie.sortira le 26 janvier 2018 sur PS4 & One (PC on ne sait quand), précédé ce 22 décembre du seconde phase de bêta ouverte sur PS4 (sans avoir besoin d'abo PS Plus) qui durera quatre jours.