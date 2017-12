Soul Calibur VI : le plein d'images

Toujours chez Bandai Namco, on passe maintenant au récemment annoncéavec un gros jet de visuels qui ne nous montrent rien de plus que ce que l'on savait déjà : Mitsurugi et Sophitia seront au casting, ce qui ne surprendra personne.Le communiqué se charge de son coté de rappeler que ce nouvel épisode tourne sous Unreal Engine 4, que l'on aura un casting dit « complet » fait de nouveaux et d'anciens et enfin qu'il y aura bien un mode histoire.Le lancement tombera courant 2018 sur PC, PS4 & One.Bonus : nouvelle vidéo de gameplay (GameSpot).