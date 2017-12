Même si le succès n'est pas aussi percutant qu'un(Nintendo revendique tout de même 1,35 million de ventes),continue de tracer son chemin et accueillera sa V5 avant la fin de l'année, où l'on nous tease un nouveau personnage qui en apparence semble être une sorte de Springman féminin.Et comme à chaque nouveau cap dans les MAJ (sinon on parlerait de 4.2), ce 15ème combattant devait être accompagné de quelques nouveautés dont on ignore tout pour l'instant.