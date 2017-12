One Piece World Seeker : premier trailer

Parmi les rares choses à retenir de la dernière Jump Festa, voici le premier trailer dequi se contente de mettre en mouvements les premiers visuels récemment balancés.Ambitieux projet aux yeux de Bandai Namco et servant à fêter les 20 ans de la franchise, le titre sortira courant 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.