Bandai Namco a le don de rendre de plus en plus alléchant sonet en voici justement le trailer Jump Festa qui montrera les séquences bonus à débloquer sous condition (tirées de l'anime évidemment) ainsi que le dernier trio annoncé : Beerus, Hit et Black Goku.Sortie prévue pour le 26 janvier sur PC, PS4 & One.