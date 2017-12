Far Cry 5 : nouveau trailer et gameplay

Ubisoft nous propose un nouveau trailer nommé « La Résistance » pour, qui va ici nous montrer les vilains méchants, les alliés toujours badass et tous les autres classiques de l'univers Far Cry, des véhicules à la faune qui a souvent très faim.Pour la première fois jouable en coopération (dans son intégralité contrairement au 4), cet épisode sortira le 27 mars 2018 sur PC, PS4 & One.