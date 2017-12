Sea of Thieves : progression & quêtes en vidéo

Toujours en bêta,s'offre enfin une longue présentation vidéo pour faire un point plus complet sur le système de progression, resté jusque là un peu vague pour une majorité des joueurs.Ce nouveau gros projet de Rare ne sera donc pas une simple simulation de balade maritime où l'on fera tout et n'importe quoi sans objectif précis, puisque le cœur de la progression sera d'atteindre le statut de légende dans le monde de la piraterie. Pour se faire, il faudra tout simplement remplir des quêtes livrées à foison dans des comptoirs dédiés, permettant également de se procurer des éléments cosmétiques afin de faire le beau au milieu de son équipage.Ces quêtes sous forme de parchemin pourront évidemment être partagées avec vos amis sans la moindre restriction de rang, permettant même au nouveau venu de se rendre au bar du coin et de trouver un équipage à qui il manque justement un membre.sortira le 20 mars 2018 sur PC et Xbox One.