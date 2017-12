Koei Tecmo met en ligne le troisième (gros) trailer de, épisode qui a profité d'une certaine pause dans la série (presque 4 ans depuis le 8) pour revenir avec des ambitions renouvelées via monde ouvert et progression beaucoup plus libre, le tout en gardant son énorme casting de plus de 80 combattants.Sortie prévue le 8 février au Japon, puis le 13 du même mois sur PC, PS4 & One.