Dissidia Final Fantasy NT : le roster complet en vidéo

Square Enix fait un dernier point sur le casting dequi proposera donc 28 personnages (et 7 invocations) à sa sortie prévue dans un mois pile au Japon, puis le 30 janvier en Europe :Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Noctis (FFXV)Garland (FFI)Empereur Mateus (FFII)Cloud of Darkness (FFIII)Golbez (FFIV)Kain Highwind (FFIV)Exdeath (FFV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Ultimecia (FFVIII)Kuja (FFIX)Jecht (FFX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)Un Season Pass sera au programme qui ajoutera deux nouvelles armes, quelques costumes, une mini-OST numérique mais aussi et surtout six nouveaux personnages sur la longueur dont on ignore l'identité pour le moment.