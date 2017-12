Shadow of the Colossus : comparo et édition spéciale

Prévu pour le 6 février 2018 sur PlayStation 4,aura droit à son édition spéciale à 49,99$ (encore non confirmée en Europe) incluant Steelbook, cartes illustrées, autocollants, manuel, carte du monde et quelques codes : deux thèmes, des avatars et des skins in-game.On ajoute à cela deux vidéos dont une servant de comparatif, sachant que la meilleure expérience sera donc sur PS4 Pro qui proposera le choix entre 4K/30FPS et 1080p/60FPS.