Street Fighter V dévoile sa Saison 3

Comme chaque année, la Capcom Cup est l'occasion d'avoir du neuf coté informations softwares avec en premier lieu une mise en lumière de la Saison 3 dequi proposera donc six nouveaux personnages, tous connus des fans de la série : Sakura, Blanka, Cody, G, Falke et bien entendu Sagat.La totalité sera récupérable soit via un Pass (30€), soit en dépensant de la Fight Money. Sakura sera la première à intégrer le casting le 16 janvier, avec le stage qui va avec.