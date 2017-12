Monster Hunter World : le trailer feat. Mega Man

Capcom vient de lâcher un nouveau gros trailer pour son, où l'on découvrira à la fin une seconde « collaboration » (ça reste ici le même éditeur) avec du Mega Man. Contrairement à Aloy de, ce bonus guest devrait lui concerner tous les supports.Sortie prévue pour fin janvier sur PS4 & One, puis plus tard sur PC.- N'oubliez pas que la bêta ouverte (pour les membres PS Plus) sera accessible ce soir à 18h jusqu'à mardi, et peut déjà être pré-téléchargée.