Soul Calibur VI : premières images + trailer

Bandai Namco délivre les premiers visuels deen nous indiquant sur le chemin que, comme on le pensait, le contexte du jeu servira en fait de reboot scénaristiquement parlant, où l'on redécouvrira les événements du premier épisode tout en nous offrant l'occasion de découvrir de nouvelles choses.L'éditeur nous apprend également que le système montré dans le trailer se nomme « Reversal Edge », basé sur l'attaque et la défense et permettant de lancer des contre-attaque avec caméra dynamique.Sortie prévue pour un vague 2018 sur PC, PS4 & One.- Le trailer du PS Experience.