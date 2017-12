[Rappel] Conférence PS Experience à 05h00 [Rappel] Conférence PS Experience à 05h00

Après les Game Awards, c'est au tour du PlayStation Experience de faire l'actualité pour cette dernière ligne droite de l'année 2017 avec pour commencer une conférence d'ouverture à 05h00 du matin dont on ne sait rien sur le contenu si ce n'est qu'elle sera beaucoup plus courte que les autres années.



A part cela, l'event sera l'objet de divers rendez-vous, certaines promotionnels, d'autres pour en apprendre davantage sur les prochaines gros titres de Sony, en espérant du bon gameplay pour aller avec.



Samedi 9 décembre :



05h00 : Conférence d'ouverture

20h00 : Panel PlayStation VR

21h30 : Panel Dreams

23h00 : Show IGN avec un top 10 des jeux PS depuis 1995



Dimanche 10 décembre:



00h30 : Panel Ghost of Tsushima

02h00 : Panel sur les 10 ans d'Uncharted

03h30 : Panel The Last of Us : Part II