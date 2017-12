Zelda BOTW : présentation de l'extension

On n'y croyait plus mais l'extension desortira bien cette année, et plus précisément aujourd'hui même pour les possesseurs du Season Pass.Préquelle de cet épisode nous emmenant 100 ans avant les événements du jeu principal, ce DLC offrira une nouvelle aventure scénarisée, un donjon, de nouveaux sanctuaires, costumes et… une moto. Si, si.