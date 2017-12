Et soudain, un spin-off de Portal

Valve ne fait plus beaucoup de jeu, et à défaut de mieux, voici, un pur spin-off reposant sur les mécaniques de « construction de pont », qui couplé avec le fameux portal-gun pourrait donner des choses très intéressantes en matière de puzzle.La sortie est prévue pour ce 20 décembre sur PC/Mac/Linux mais aussi mobiles, avant un portable début 2018 sur PS4, One et Switch.