Dissidia Final Fantasy NT : intro CG & gameplay

Un peu de nouvelles du coté deavec en premier lieu la joli cinématique d'introduction, suivi d'un extrait de scène avec Noctis et Lightning, et enfin deux séquences de gameplay.Prévu pour le 30 janvier chez nous, exclusivement sur PlayStation 4, le titre offrira 28 personnages à son lancement, et quelques uns de plus sur la longueur via Season Pass.