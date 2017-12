Sinner trouve sa date de sortie

Annoncé en août dernier,trouve sa date de sortie et ce sera donc pour le 25 avril 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Développé en Chine, ce-like purement assumé vous proposera les choses suivantes pour, sur certains points, se démarquer de ses modèles :- Un bon lot d'armes et d'objets à looter- D'énormes boss ayant pour thème les différents péchés- Système de « level-down » qui vous permettra de sacrifier un peu de votre force et vos stats pour battre des boss un peu trop difficile- Plusieurs fin à débloquer- Présence d'un New Game+