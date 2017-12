Street Fighter V : le mode Arcade se présente

Prévu aussi bien dans la nouvelle édition du jeu que via une MAJ gratuite pour ceux qui possèdent la version de base (16 janvier 2018 dans les deux cas), le mode Arcade devient s'illustrer avec visuels et vidéo.Au programme, six « routes » à raison d'une par épisode, chacune proposant après chaque victoire le choix de son prochain adversaire parmi deux proposés :: 4 combats: 8 combats: 10 combats: 6 combats: 8 combats: 11 combatsEn plus du retour du stage bonus (un seul confirmé pour le moment, celui avec les tonneaux), pas moins de 200 fins seront à découvrir via des illustrations à débloquer pour le mode galerie, sachant que certaines imposeront des objectifs précis. De quoi s'occuper un bon moment en solo.